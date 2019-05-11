السيد الحكيم: سياسة تصفير الصادرات النفطية الإيرانية ستكون لها آثارٌ كارثية على المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، قال في كلمة له، ان سياسة تصفير الصادرات النفطية الإيرانية التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية تعني الانتقال من سياسة الضغط إلى سياسة الخنق لإيران ودولتها وشعبها, وستكون لهذا المنحى آثارٌ كارثية وخطيرة على المنطقة عموماً وعلى العراق بشكل خاص.

واضاف وهنا على العراق أن يعي هذه التطورات الخطيرة, ويتخذ المواقف المسؤولة لتجنب الكارثة وعليه أيضاً أن ينتقل من سياسة الوسط إلى سياسة الوسيط الذي يسعى لتخفيف حدة الصراع .

ودعا رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، الحكومة العراقية لتقديم مبادرة وساطة بين الطرفين لمعالجة الأزمة المتصاعدة في هذه الأيام./انتهى/