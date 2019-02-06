آية الله السيستاني: نرفض أن يكون العراق محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المرجع الديني "آية الله السيد علي السيستاني" شدد على أن العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر.

وخلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق "جينين هينيس بلاسخارت"، لفت "آية الله السيستاني" إلى أن العراقيين دفعوا ثمناً باهظاً في دحر الارهاب الداعشي وهناك حاجة ماسة الى اعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها.

ونوّه "السيد السيستاني" قائلاً إن العراق يطمح الى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله./انتهى/