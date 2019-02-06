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٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٧:٠٨

آية الله السيستاني: نرفض أن يكون العراق محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر

آية الله السيستاني: نرفض أن يكون العراق محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر

أكد المرجع الديني "آية الله السيد علي السيستاني" أن العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر وهو يطمح إلى أن تربطه علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المرجع الديني "آية الله  السيد علي السيستاني" شدد على أن العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر.

وخلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق "جينين هينيس بلاسخارت"، لفت "آية الله  السيستاني" إلى أن العراقيين دفعوا ثمناً باهظاً في دحر الارهاب الداعشي  وهناك حاجة ماسة الى اعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها.

ونوّه "السيد السيستاني" قائلاً إن العراق يطمح الى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله./انتهى/

رمز الخبر 1892057
موسی جعویک

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