  1. السياسة
٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٩:١٥

طالبان: واشنطن تعهدت بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول أبريل

طالبان: واشنطن تعهدت بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول أبريل

قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء نقلا عن حركة طالبان إن الولايات المتحدة تعهدت خلال محادثات جرت فى الآونة الأخيرة بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول أبريل.

وأوفدت طالبان وفدا إلى موسكو لإجراء محادثات. وكانت الولايات المتحدة قد أجرت الشهر الماضى محادثات سلام مع حركة طالبان انتهت بمؤشرات على حدوث تقدم صوب سحب آلاف القوات الأجنبية من أفغانستان وإنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من 17 عاما.

هذا وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتفق على أي جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مضيفا أن واشنطن ستنظر في التغييرات المحتملة على وجودها العسكري "عندما تسمح الظروف".

وأضاف المتحدث في بيان "لم نوافق على أي جدول زمني لخفض محتمل لعدد القوات ولا نعتزم الخوض في أي تفاصيل أخرى محددة بشأن المحادثات الدبلوماسية".

رمز الخبر 1892063

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