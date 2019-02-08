مادورو: ترامب يعتزم تعطيل مبادرة الحوار لحل الأزمة في فنزويلا

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" فقد قال مادورو في خطاب ألقاه في ساحة بوليفار في كاراكاس: إن “ترامب يعتزم تعطيل مبادرة الحوار التي اقترحتها أوروغواي والمكسيك بمساعدة دول المجموعة الكاريبية "كاريكوم" من أجل التوصل إلى حل سلمي لصالح فنزويلا”.

وشدد مادورو على أنه ينبغي على السلطات والمعارضة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لصالح فنزويلا محذرا من أن “رفض الحوار يعني اختيار القوة مسارا للأزمة”.

وعقد أمس في الأوروغواي اجتماع دولي في مبادرة لإيجاد حل للأزمة السياسية التي افتعلتها الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا بهدف السيطرة على ثروات ومقدرات الشعب الفنزويلي.

وكانت المكسيك والأوروغواي أطلقتا أساسا هذه المبادرة كمؤتمر “للدول المحايدة” حول فنزويلا لكنها تحولت إلى اجتماع لمجموعة اتصال دولية شكلها الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي في بوخارست وانضمت إليها ثلاث دول أخرى في أميركا اللاتينية.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر دعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى./انتهى/