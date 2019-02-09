الخارجية الإيرانية تؤكد مواصلتها الالتزام بمبادئ الثورة وقيمها

وفي بيانها الذي أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، أكدت وزارة الخارجية الايرانية أن عشرة الفجر كانت تجسيدا لبطولة وإرادة شعب عظيم يحظى بتاريخ وثقافة بقدم التاريخ وبقيادة حكيمة، من اجل ولادة جديدة في مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية والدولية والسياسية والاقتصادية.

وأضاف البيان ان الشعب الايراني وإذ يشهد بشموخ الذكرى السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، ورغم كل المؤامرات والدسائس العديدة.. فإنه يواصل حياته الطيبة كل يوم أكثر قوة وعزا وأملا.

وتابع البيان، انه لا شك ان سر انتصار الشعب الايراني في 11 شباط/فبراير 1979 ومقاومته طيلة 40 عاما لكل الحوادث العاصفة، يكمن في مصداقيته وتعاضده واتحاده ومواكبته لنظام الجمهورية الاسلامية، هذه الامور التي مازلنا بحاجة اليها، ولابد ان يتم تجسيدها كل يوم بشكل أقوى واكثر تجذرا في جميع شؤون الحياة الاجتماعية والسياسية للشعب الايراني.

واضافت الخارجية الايرانية في بيانها ان شعار استقلال حرية جمهورية اسلامية الذي كان يرفع في ايام الثورة، مازال يشكل اهم متطلب اجتماعي لنا.. وإن التعامل وإرساء العلاقات السلمية والمتعددة الاطرف مع العالم دون اي تقبل للسلطة او ممارسة لها، هو من بين استراتيجيات ايران والتي وضعتها في مقدمة جميع قراراتها وسياساتها الخارجية ومازالت الخارجية الايرانية بجميع منتسبيها متمسكة به.

وأردف البيان، ان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية، مازلت متمسكة المبادئ والقيم المتجذرة في ثورة 1979، وقد صمدت وستواصل صمودها دوما في سبيل مصالح البلاد والشعب والنظام، من خلال استخدام الخطاب والأدوات حسب ما تقتضيه الظروف الجديدة./انتهى/