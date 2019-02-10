رئيس جمهورية آذربيجان يهنيء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وقدم علي اوف في هذه البرقية تهانيه اصالة عن نفسه و نيابة عن شعبه لرئيس الجمهورية والشعب الايراني بمناسبة العيد الوطني والذكري الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية.

واكد 'علي اوف ' في برقيته هذه، ان علاقات جمهورية آذربيجان والجمهورية الاسلامية الايرانية تستند الي عزم شعبي البلدين معربا عن ثقته لتعزيز العلاقات بينهما في شتي المجالات.

وتمني الموفقية والنجاح لرئيس الجمهورية و السلام والرخاء للشعب الايراني الشقيق./انتهى/