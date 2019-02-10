رئيس جمهورية آذربيجان يهنيء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وقدم علي اوف في هذه البرقية تهانيه اصالة عن نفسه و نيابة عن شعبه لرئيس الجمهورية والشعب الايراني بمناسبة العيد الوطني والذكري الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية.
واكد 'علي اوف ' في برقيته هذه، ان علاقات جمهورية آذربيجان والجمهورية الاسلامية الايرانية تستند الي عزم شعبي البلدين معربا عن ثقته لتعزيز العلاقات بينهما في شتي المجالات.
وتمني الموفقية والنجاح لرئيس الجمهورية و السلام والرخاء للشعب الايراني الشقيق./انتهى/
عث الهام علي اوف رئيس جمهورية آذربيجان اليوم الاحد برقية التهنئة الى رئيس الجمهورية حسن روحاني هنأه فيها والشعب الايراني بمناسبة الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.
وقدم علي اوف في هذه البرقية تهانيه اصالة عن نفسه و نيابة عن شعبه لرئيس الجمهورية والشعب الايراني بمناسبة العيد الوطني والذكري الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية.
رمز الخبر 1892142
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