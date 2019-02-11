عميد ناصر زاده: قوة ايران الصاروخية ليست قابلة للتفاوض بأي حال من الأحوال

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد سلاح الجو الايراني العميد الطيار عزيز ناصر زاده صرح للصحفيين على هامش مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية ان المشاركة هذا العام هي من اكثر المشاركات حماساً مقارنة بالاعوام الماضية.

وأضاف العميد ناصر زاده إن المسيرات اليوم ووجود الشعب في الساحات هي رد على أولئك الذين لم يرغبوا في الاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية.

واعتبرقائد سلاح الجو الإيراني ان المسيرات اليوم هي نقطة تحول في مطلع العقد الخامس من الثورة ،وستواصل إيران إن شاء الله طريقها نحو تدمير أعدائها بالقوة والسيادة.

وردا عن سؤاله حول الادعاءات الغربية غربية حول برنامج ايران الصاوروخي ، قال ناصر زاده: قدراتنا الدفاعية ليست قابلة للتفاوض بأي شكل من الاشكال وسنحتفظ بها بكل قوتها. /انتهى/.