  1. السياسة
١١ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤١

عميد ناصر زاده: قوة ايران الصاروخية ليست قابلة للتفاوض بأي حال من الأحوال

عميد ناصر زاده: قوة ايران الصاروخية ليست قابلة للتفاوض بأي حال من الأحوال

قال قائد سلاح الجو في الجيش الايراني العميد الطيار عزيز ناصر زاده إن قدرات إيران الدفاعية ليست قابلة للتفاوض بأي شكل من الأشكال وسوف تحافظ عليها بكل قوتها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد سلاح الجو الايراني العميد الطيار عزيز ناصر زاده  صرح للصحفيين على هامش مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية ان المشاركة هذا العام هي من اكثر المشاركات حماساً مقارنة بالاعوام الماضية.

 وأضاف العميد ناصر زاده إن المسيرات اليوم ووجود الشعب في الساحات  هي رد على  أولئك الذين لم يرغبوا في الاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية.

واعتبرقائد سلاح الجو الإيراني ان المسيرات اليوم  هي نقطة تحول في مطلع العقد الخامس من الثورة ،وستواصل إيران إن شاء الله طريقها نحو تدمير أعدائها بالقوة والسيادة.

وردا عن سؤاله حول الادعاءات  الغربية غربية حول برنامج ايران الصاوروخي ، قال ناصر زاده: قدراتنا الدفاعية ليست قابلة للتفاوض بأي شكل من الاشكال وسنحتفظ بها بكل قوتها. /انتهى/.

رمز الخبر 1892151
موسی جعویک

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