https://ar.mehrnews.com/news/1892156/ ١١ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥٤ رمز الخبر 1892156 السياسة السياسة ١١ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥٤ شريط مصور مشاركة الرئيس حسن روحاني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية انضم رئيس الجمهورية حسن روحاني صباح اليوم الاثنين الى المسيرات الحاشدة لذكرى انتصار الثورة الاسلامية. تحميل 1 MB رمز الخبر 1892156 سمات حسن روحاني مسيرات حاشدة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية مطالب مرتبط عميد ناصر زاده: قوة ايران الصاروخية ليست قابلة للتفاوض بأي حال من الأحوال احياء ذكرى انتصار الثورة في مياه المحيط الهندي روحاني ينضم إلى حشود الاحتفال الجماهيري الكبير في طهران الاحتفالات الجماهيرية في طهران بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية /صور
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