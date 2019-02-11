  1. السياسة
١١ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥٤

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مشاركة الرئيس حسن روحاني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

مشاركة الرئيس حسن روحاني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

انضم رئيس الجمهورية حسن روحاني صباح اليوم الاثنين الى المسيرات الحاشدة لذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

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رمز الخبر 1892156

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