"تابوت الاستبداد" على أكتاف المشاركين والصواريخ البالستية تزين الاحتفالات

وكالة مهر للانباء: اتجهت جماهير الثورة الإسلامية في مختلف المدن الإيرانية إلى الساحات العامة للاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية اليوم في 22 بهمن (11 شباط)، بمشاركة واسعة من مختلف شرائح الشعب.

يشارك اليوم في هذا الاحتفال الضخم في المقامة في العاصمة طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني الذي سيغادر بعد المشاركة إلى اليابان.

وانضم إيضاً إلى جموع الجماهير المحتفلة عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حجة الإسلام علي أكبر ناطق نوري.

الطفل الشهيد زكريا حاضر في مسيرات أربعين الثورة الإسلامية

أدانت مجموعة من الشبان المشاركين في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية استشهاد الطفل السعودي زكريا البالغ من العمر ست سنوات. حيث قام عدد من الشبان برفع لافتات معبرين من خلالها عن ادانتهم للجريمة البشعة التى حدثت في السعودية وادت الى استشهاد الطفل زكريا البالغ من العمر 6 سنوات.

استعراض الصواريخ البالستية في المسيرات

قام الحرس الثوري الايراني بعرض عدد من الصواريخ البالستية ( قدر، قیام و ذوالفقار) في المسيرات التي تقام اليوم الأثنين بالعاصمة طهران بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، ولقي هذا العرض استقبال كبير من قبل المشاركين.

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