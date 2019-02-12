فيصل المقداد: حلف المقاومة يعيش مرحلة انتصارات

وأشار المقداد على هامش الاحتفالات التي دعت إليها سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران "أن الدبلوماسية السورية لا تعير التأويلات وما تقوله أجهزة الإعلام أي اهتمام"، مؤكدا على ثقة سوريا بنفسها، وأنه "لن يكون على الأرض السورية في نهاية المطاف إلا الجيش العربي السوري وكل من تطلب منه حكومة الجمهورية العربية السورية أن يكون على الأرض السورية"، وفقا لموقع "المنار".

وقال المقداد إنه سيتم تحرير كل ذرة تراب على أراضي الجمهورية العربية السورية، وهذا الأمر مؤكدا أنه "ليس على المدى البعيد إنما ان شاء الله في أقرب مدى يمكن أن يحقق أهدافنا وأهداف شعبنا وأهداف حلف المقاومة في تحقيق الانتصار النهائي على أعدائنا جميعا". /انتهى/