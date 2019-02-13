ولايتي: المقاومة هي الطريق الوحيد لمواجهة نظام الهيمنة العالمي

وقال ولايتي في كلمته خلال ملتقى انجازات السياسة الخارجية الايرانية طيلة 40 عاماً يوم الثلاثاء، إن السياسة الخارجية يجب أن تبلور الرأي العام في داخل البلاد وتعمل على تحقيق طموحات الشعب وتركّز على كرامة الشعب.

وأضاف: إن السياسة الخارجية الايرانية على مبادئ "العزة والحكمة والمصلحة" في جميع الظروف.

وتابع: إن المقاومة تعد الطريق الوحيد في مواجهة الممارسات الظالمة والاستكبارية لنظام الهيمنة العالمي لاسيما أميركا.

وشدد ولايتي: إن الحظر والحصار الاميركي الظالم واللاشرعي بالاضافة الى الممارسات الاوروبية غير المقبولة تلاقي الرفض من قبل الشعب الايراني.

واشار الى التطورات الراهنة في المنطقة، موضحاً: أنه يمكن القول بحزم أننا نعيش في منطقة من أكثر مناطق العالم سياسية وتحدياً حيث ان التطورات الجارية في المنطقة تترك تأثيرا مباشراً على توازن القوى على الصعيد العالمي والنظام الدولي.

ووصف أميركا والكيان الصهيوني بأنهما يستخدمان جميع الامكانيات لفرض هيمنتهما على المنطقة إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام السد الكبير للشعوب في المنطقة.

واعتبر أن الانجاز الأهم للجمهورية الاسلامية الايرانية طيلة أربعين عاماً مضت هو الاقتدار فضلاً عن الكرامة حيث انها باعتمادها على طاقات الشعب الايراني العظيم استطاع الصمود في مواجهة جميع المؤامرات المستمرة لنظام الهيمنة لاسيما اميركا./انتهى/