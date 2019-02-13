جهانغيري: اختلّ الاتفاق النووي بعد عدم التزام أوروبا بتعهداتها تجاه هذا الاتفاق

وخلال مراسم احتفالية اقيمت الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران بحضور العديد من المسؤولين الهولنديين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الاخري ومسؤولي مختلف المنظمات الدولية، قال جهانغيري، ان الاتفاق النووي يعد انموذجا ناجحا لانتصار الدبلوماسية والتعددية وتنفيذ ايران لتعهداتها لكنه بالمقابل يعد فشلا تاريخيا لاميركا بخروجها منه ونكثها لتعهداتها تجاهه.

وأوضح، ان التقارير الـ 13 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهادة واضحة لالتزام ايران بتعهداتها ولكن للاسف فان الاطراف الاخرى ومنها اوروبا لم تستطع لغاية الان تنفيذ تعهداتها وبالتالي فان التوازن قد اختل في الاتفاق النووي.

واعرب جهانغيري عن امله بان يتمكن الطرفان من الاستفادة من المصالح الاقتصادية للاتفاق النووي من خلال الالية المالية الخاصة التي اعلن عنها الاتحاد الاوروبي اخيرا بعنوان اينستكس.

وفي جانب اخر من حديثه قال السفير الايراني، ان الشعب الايراني وعلى مدى الاعوام الاربعين الماضية ذهب ضحية الارهاب والاسلحة الكيمياوية ومختلف انواع مؤامرات الاعداء الا انه تمكن في جميع هذه المجالات اعتمادا على طاقاته من التغلب على المشاكل واعادة اعمار المناطق التي دمرها الحرب وازالة تداعبات الحظر وتحقيق نجاحات كبرى في جميع المؤشرات.

واكد السفير الايراني بان تواجد ايران الاستشاري في بعض دول المنطقة ياتي بناء على طلبها واشار الى دور ايران في مكافحة الارهاب والتطرف، وقال، انه لو لم يكن الدعم من ايران لربما شهدنا اليوم مصيرا اخر في المنطقة./انتهى/