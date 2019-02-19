تفوق منتخب الإيراني على الياباني في بطولة آسيا لكرة الصالات للصم

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن منتخب إيران لكرة الصالات الصم على نظيره الياباني في بطولة آشيا لكرة الصالات للصم بنتيجة 4 -0.

وكان المنتخب الإيراني قد تقدم على نظيره الصيني في مبارته الأولى، فيما سيواجه يوم الخميس منتخب سنغافورة. /انتهى/.