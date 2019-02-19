الفريق الايراني للكرة الطائرة للسيدات يلعب ضمن مجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه كشف الاتحاد الدولي لكرة الطائرة عن قرعة منافسات بطولة اسيا للكرة الطائرة للسيدات التي ستقام في العاصمة اليابانية سيول وكان قد جرت القرعة في تايلاند وقام الفريق الايراني بالتعرف على منافسيه بالمجموعة والذي ستكون اول مواجهة له مع الفريق الكوري الجنوبي . وستبدأ المنافسات من 16 ولغاية 25 أغسطس 2019.

وأسفرت نتائج القرعة عما يلي:

المجموعة الأولى: كوريا الجنوبية وإيران وسنغافورة

المجموعة الثانية: اليابان ، كازاخستان ، أستراليا ، الهند

المجموعة الثالثة: تايلاند ، تايبيه الصينية ، نيوزيلندا ، هونغ كونغ

المجموعة الرابعة: الصين وفيتنام واندونيسيا وسريلانكا