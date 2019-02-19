وزير الخارجية الصيني يشيد بمواقف ظريف في مؤتمر ميونيخ الأمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، اثنى خلال لقائه نظيره الإيراني "محمد جواد ظريف" والوفد العالي المستوى المرافق له في بكين، على مواقف ظريف في مؤتمر ميونيخ الأمني واصفا ردود الأخير بالشفافة والمعبرة حول حقوق الإيرانيين. وأشار إلى انه (ظريف) تحول إلى شخصية معروفة بين الشعب الصيني لان الملايين منهم تابعوا كلمته في المؤتمر حسب قوله./انتهى/