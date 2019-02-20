نانسي بيلوسي: سياسات ترامب حيال ايران خاطئة تماماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي انتقدت سياسات ترامب حول ايران وانسحابه من الاتفاق النووي.

ووصفت بيلوسي، في تصريح صحفي متلفز، سياسات ترامب حيال ايران بالخاطئة تماماً وقالت إنه كان ينبغي للبيت الابيض أن يستشير البلدان الاوروبية قبل الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران.

وأشارت الى دعوة نائب الرئيس الاميركي مايك بنس حلفاء واشنطن الاوروبيين للانسحاب من الاتفاق النووي، موضحة: أن تصريحات مساعد الرئيس الاميركي تعبر عن مواقفه والتي تعتبر خطأ تماماً. /انتهى/.

ويشار الى ان بنس قد دعا، في مؤتمر ميونيخ الأمني الذي اختتم أعماله يوم الاحد الماضي، الى انسحاب البلدان الاوروبية من الاتفاق النووي مع ايران والذي واجه الرفض منها حيث صرحت بأنها ستواصل دعمها للاتفاق والتعاون مع ايران.