الأمم المتحدة: "داعش" تحاصر 200 عائلة سورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إن تنظيم "داعش" الإرهابي، يحاصر نحو 200 عائلة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرته شرقي سوريا، وأن مسلحي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.

وأشارت باشليه، في بيان لها، إلى أن "كثيرا منها (العائلات) لا تزال تتعرض لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض".

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم باشليه، في إفادة، إن القانون الدولي يلزم "ب ي د"، باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب.

وتقاتل "ب ي د/ ب كا كا" ، عناصر "داعش"، في بلدة الباغوز، وهي آخر منطقة تحت سيطرة التنظيم المتطرف في سوريا. /انتهى/.