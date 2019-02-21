العميد قاآني: امريكا تحاول تعويض خسارتها عبر خلايا إرهابية بأموال سعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن نائب قائد فيلق "القدس" التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني أشار في كلمة له القاها اليوم الخميس خلال مراسم احياء ذكرى 140 شهيدا من رجال الدين المدافعين عن المقدسات، إن الثورة الإسلامية حركة مستمرة في مواجهة مؤامرات أعداء الإسلام وقوى الاستكبار العالمية، منوهاً إلى إن برنامج الثورة يمضي قدماً نحو تحقيق أهدافه.

واعتبر العميد قاآني إن أهم إنجازات الثورة الإسلامية هي خلق جيل من المدافعين والمؤمنين بالدين والمعرفة.

وأضاف العميد قاآني أن امريكا هزمت في المنطقة واليوم تحاول أن تعوض خسارتها عبر خلايا إرهابية بأموال سعودية، لكن المقاومة الإسلامية ستكون لها في المرصاد.

وأردف نائب قائد فيلق القدس ان اميركا والكيان الصهيوني الغاصب واذنابهما يحيكون كل يوم مؤامرة جديدة للمساس بالثورة الاسلامية، لذا لا ينبغي الجلوس مكتوفي الايدي بل يتوجب التصدي لهم في كل لحظة في ساحة المواجهة.

واضاف، ان الرئيس الاميركي الاحمق يقول بانهم انفقوا تريليونات الدولارات لتنفيذ مخططاتهم في المنطقة لكنهم لم يحققوا اي نتيجة وهم اليوم يعودون من حيث اتوا يجرون اذيال الخيبة والسبب في هزيمتهم يعود الى تواجد ايران المقتدر في الساحة. /انتهى/.