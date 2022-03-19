العميد قاآني يعزي بوفاة والد قائد كتائب القسام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية العميد إسماعيل قاآني أعرب عن تعازيه بوفاة الحاج دياب المصري والد محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأكد العميد قاآني في رسالة لمحمد الضيف ان هذا الأب والمدرب زرع بذور الجهاد والمقاومة في نفوس أبنائه وأحفاده، وبثباتكم تحققت انتصارات ثمينة.

وأضاف: "إن حسناتكم وجهادكم الكبير لتحرير القدس بإذن الله سيكون صدقة جارية لزيادة حسنات المرحوم".

وأكد قائد فيلق القدس لحرس الثورة الإسلامية: بالنيابة عني وعن إخوتي في الجمهورية الإسلامية الايرانية، أقدم التعازي لكم ولجميع أفراد عائلتك.

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