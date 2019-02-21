رئيس حوزة جامعة المنتظر العلمية في لاهور يعزي باستشهاد قوات الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس حوزة جامعة المنتظر العلمية في مدينة لاهور الباكستانية حجة الاسلام سيد نياز حسين نقوي بعث برسالة إلى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي معزياً إياه باستشهاد عدد من عناصر الحرس الثوري في حادثة زاهدان الإرهابية.

وجاء في رسالة حجة الاسلام نقوي، أن الحادث الارهابي الذي أدى الى استشهاد واصابة عدد من كوادر حرس الثورة الاسلامية، ليبعث على الحزن والأسى.

واضاف حجة الاسلام نقوي ان هذا الهجوم وقع بعد مشاركة الشعب الايراني الحاشدة في مسيرات الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، والتي أدت إلى غضب أعداء الإسلام والاستكبار العالمي، خاصة الولايات المتحدة.

وأكد رجل الدين الباكستاني على أن مؤامرات الأعداء ستفشل بفضل القيادة الرشيدة لقائد الثورة الاسلامية وتضحيات القوات المسلحة خاصة حرس الثورة الاسلامية.

كما قدم حجة نقوي إصالة ونيابة عن آية الله حافظ سيد رياض حسين نجفي وحوزات باكستان العلمية التعازي إلى قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني الأبي وعوائل شهداء هذا الحادث الارهابي؛ سائلا الباري تعالى أن يمن على سماحته بالصحة والسلامة والعمر المديد.

يذكر، ان عناصر تابعة لزمرة ما يسمي بـ 'جيش العدل' الارهابية استهدفت مساء الاربعاء (13 شباط/ فبراير الحالي)، حافلة لكوادر الحرس الثوري على طريق زاهدان - خاش في قرية جانعلي بمحافظة سيستان وبلوجستان؛ ما أسفر عن استشهاد 28 شخصا واصابة 13 آخرين من هذه الكوادر. /انتهى/.