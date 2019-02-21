إلقاء القبض على 8 أشخاص على صلة بالحادث الإرهابي في طريق خاش – زاهدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس النيابة العامة في سيستان وبلوشستان ابراهيم حميدي أعلن اليوم الخميس عن القاء القبض على ثمانية متهمين، على صلة بالهجوم الارهابي على طريق خاش-زاهدان.

وأضاف حميدي أن اثنين من هؤلاء المتهمين اعتقلا خلال أمس الأربعاء واليوم. كما صرّح أنه من بين الأشخاص الستة الذين اعتقلوا في الأيام السابقة، والذي ثبتت إدانتهم، كانت امرأة وهي صاحبة السيارة الانتحارية وجرى اعتقالها في مدينة خاش، كما تمّ العثور على قطع من السيارة في منزلها.

وأوضح رئيس النيابة العامة في سيستان وبلوشستان إن البحث جار في ملف هؤلاء المتهمين وسيتم إصدار الأحكام وتنفيذها بعد ثبوت التهمة. كما أعلن حميدي عن كشف أوكار للارهابيين في مدينتي خاش وسراوان، حيث تمّ ضبط 150 كغم متفجرات جاهزة للتفجير في مدينة خاش و 600 كغم مواد لتصنيع المتفجرات في مدينة سراوان. من جهة ثانية، أشار حميدي إلى اعتقال 3 عناصر متهمين باغتيال أحد أفراد شرطة المرور، موضحاً "لقد توصلنا إلى خيوط جيدة خلال التحقيقات لكننا نعتذر عن ذكر التفاصيل في الوقت الحاضر".

يُذكر أن عملية تفجير انتحاري استهدف مساء الأربعاء من الأسبوع الماضي حافلة تقل مجموعة من كوادر الحرس الثوري في الطريق بين مدينتي خاش وزاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان عائدين من مهمة حراسة الحدود، ما ادّى إلى استشهاد 27 وإصابة 13 آخرين بجروح. /انتهى/.