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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٤٧ م

قائد الثورة يعزي بضحايا انفجار منجم طبس شرق ايران

قائد الثورة يعزي بضحايا انفجار منجم طبس شرق ايران

أكد قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي، اليوم الأحد، في رسالة خلال تقديمه تعازيه لذوي الضحايا، عقب الحادث المؤسف لانفجار منجم طبس ووفاة عدد من العمال، على ضرورة بذل أقصى الجهود لإغاثة العمال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي، قال في رسالة تعزية بضحايا انفجار المنجم في طبس شرق ايران.

وجاء في رسالة قائد الثورة: أتقدم بالتعازي إلى أهالي هؤلاء الأعزاء وأهالي تلك المنطقة في الحادث المرير والمحزن الذي وقع في منجم الفحم في طبس، والذي راح ضحيته عدد من العمال بين قتيل وجريح.

وأضاف: أؤكد على الفريق الإغاثي الذي توجه إلى موقع الحادث من الجهات الحكومية أن يبذلوا قصارى جهدهم لإنقاذهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من حجم هذه الكارثة.

كما اكد على الاهتمام بالمصابين وتقديم الرعاية الفورية لهم.

رمز الخبر 1948778

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