مناورة "الولاية 97" الكبرى تنطلق في بحر عمان باستعراض بحري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه تستمر هذه المناورة ثلاثة ايام حيث تشارك فيها اكثر من 100 قطعة بحرية لسلاح البحر التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية تشمل بارجات هجومية ومدمرات قاذفة الصواريخ ولوجستية وغواصات ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات ومروحيات بقيادة حاملة مروحيات "خارك".

وتجري مناورة ' الولاية 97' البحرية الكبرى للقوة البحرية للجيش في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع من مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي الى مدار 10 درجات شمال هذا المحيط.

وتشارك غواصة "فاتح" ومدمره "سهند" المصنوعتين محليا للمرة الاولي في هذه المناورة./انتهى/