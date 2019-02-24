إطلاق صاروخ "كروز" من غواصات من فئة "غدير"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في اليوم الثالث من المرحلة النهائية من مناورات "الولاية 97"، جرى إطلاق صاروخ كروز المضاد للسفن من غواصة من طراز "غدير" بنجاح.

وانطلقت مناورة "الولاية 97 التي تحمل شعار يا زهراء" (س) بالاستعراض البحري لانواع وحدات سطحية وتحت سطحية والطيران في بحر عمان.

وتستمر هذه المناورة ثلاثة ايام حيث تشارك فيها اكثر من 100 قطعة بحرية لسلاح البحر التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية تشمل بارجات هجومية ومدمرات قاذفة الصواريخ ولوجستية وغواصات ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات ومروحيات بقيادة حاملة مروحيات "خارك".

وتجري مناورة "الولاية 97" البحرية الكبرى للقوة البحرية للجيش في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع من مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي الى مدار 10 درجات شمال هذا المحيط.

وتشارك غواصة "فاتح" ومدمره "سهند" المصنوعتين محليا للمرة الأولى في هذه المناورة./انتهى/