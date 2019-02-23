العفو الدولية تدعو سلطات البحرين لتوفير العلاج اللازم لسجينة رأي وضمان محاكمة عادلة لها

العفو الدولية أيضاً حثّت إلى إرسال دعوة لسلطات البحرين من قبل جميع الجهات المعنية، وقالت “اكتبوا بكلماتكم الخاصة أو استعملو الرسالة الموجودة”.

وكان مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بيرد” سيد أحمد الوداعي إن إدارة سجن مدينة عيسى تماطل في توفير العلاج والفحوصات الطبية المستعجلة لعمته سجينة الرأي هاجر منصور، مشيراً إلى أن ذلك يحدث بتواطىء من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والتظلمات.

وفي تغريدة له عبر حسابه في تويتر، قال الوداعي إن عمته تنتظر فحصًا مستعجلاً جراء ظهور “غدة” لها، حيث أن هناك مخاوف من أن تكون هذه الغدة سرطانية.

إدارة سجن مدينة عيسى وفي وقت سابق كانت قد منعت نقل منصور إلى المستشفى رغم تدهور وضعها الصحي من دون وضع القيود والسلاسل على يديها وكانت سجينات الرأي قد أضربن عن الطعام أكثر من مرة احتجاجا على التضييق الممارس ضدهن.