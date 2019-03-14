السلطات البحرينية تصدر أحكاما بالسجن على 167 من المعارضين

وحسبما أفادت وكالة "رويترز"، فإن الوثائق القضائية التي اطلعت عليها، تشير إلى أن المحكمة الجنائية الكبرى حكمت يوم الـ 27 فبراير الماضي على 56 متهما بالسجن 10 سنوات.

وصدرت بحق أغلبية المتهمين أحكام بالسجن سنة واحدة.

يذكر أن أنصار المعارضة البحرينية نظموا في مايو عام 2017 تجمعا بالقرب من منزل المعارض البارز الشيخ عيسى قاسم، احتجاجا على إسقاط الجنسية البحرينية عنه.

وقامت الشرطة بفض التجمع، وقتل 5 أشخاص في الاشتباكات وتم اعتقال المئات من المحتجين، الذين حبسوا 6 أشهر على ذمة التحقيقات قبل إطلاق سراحهم بكفالة في نهاية عام 2017./انتهى/