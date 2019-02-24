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٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٥١

مقتل 9 مرتزقة بريطانيين بعملية نوعية في نجران

مقتل 9 مرتزقة بريطانيين بعملية نوعية في نجران

أكدت المصادر اليمنية مقتل 9 مرتزقة بريطانيين في عملية نوعية لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في محور نجران جنوبي المملكة.

وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية شنوا عملية نوعية في محور نجران، أسفرت عن مقتل 9 بريطانيين.

وكان القتلى البريطانيون بصدد شن زحوفات بمجاميع للجيش اليمني في جبهات الحدود مع السعودية.

ويقود النظام السعودي عدوانا على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 يستخدم فيه أسلحة أمريكية محرمة دوليا ارتكب عبرها سلسلة من المجازر إضافة إلى فرضه حصارا بريا وبحريا وجويا عليه ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه.

وبفعل العدوان المتواصل، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية./انتهى/

رمز الخبر 1892555

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