تركيا: الدول الغربية والخليجية متواطئة في إعدام الشبان التسعة بمصر والعار عليهم جميعا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن الرئاسة التركية انتقدت أمس الأحد مشاركة عدة دول غربية وعربية، بالقمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ بعد أيام من إعدام السلطات المصرية تسعة معتقلين سياسيين في قضية النائب العام.

وفي تغريدة له تضمنت صورة للأشخاص التسعة الذين أعدمتهم السلطات المصرية، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن: «الشبان التسعة الذين أعدمهم نظام السيسي الذي تشيد به دول غربية وخليجية»، مضيفا: «العار عليهم جميعا، جميعا متواطئون في هذه الجريمة».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه انتقادات شديدة إلى عبد الفتاح السيسي، في معرض إجابته عن سؤال لماذا لا تجتمع بالسيسي في مقابلة على قناة سي ان إن ترك؟، حيث قال أردوغان: «لا أقابل شخصا مثل هذا»، وقال إن «دولا غربية تدعم السيسي في انقلابه، ولا تزال كذلك حتى اليوم».