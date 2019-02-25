روحاني: أول خطوة لمواجهة العقوبات هو العمل والانتاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني شارك في عرض للكشف عن منظومات جديدة لمكافحة الفساد واعتماد الشفافية في وزارة العمل.

وفي هذا العرض أكد روحاني على أهمية العمل والانتاج وقال في هذا الخصوص "إن أول خطوة لمواجهة العقوبات الأمريكية هو القيام بالعمل الجاد والجودة في الانتاج والتوليد".

وخلال كلمة ألقاها في العرض شارك فيه وزير التعاون ومساعدوه وكبار مدراء الوزارة، إعتبر الرئيس روحاني العلامة التجارية هامة للغاية وتسهم في بناء الثقة الاجتماعية تجاه المنتجات المحلية.

وقال رئيس الجمهورية الايراني حسن روحاني اليوم الإثنين: إنّ بناء الثقة بين العامل وصاحب الابداع المهني من أهم مهام وزارة التعاون، مؤكداً علي ضرورة أن تتميز السلع الايرانية بسعر وجودة مناسبة لخوضها منافسة مع السلع الأجنبية.

وأضاف: إنّ الشركات غیر النفطیة كشركات الادویة والثروة السمكیة والزراعة تحظی باهمیة مشیراً الی ما صرّح به وزیر الزراعة فی محافظة هرمزغان (جنوب) عن تضاعف انتاج الثروة السمكیة 40 مرة فی البلاد مقارنة ببدایة انتصار الثورة الاسلامیة.

كما لفت الرئیس روحانی الی الزراعة المحمیة ونوعیة الریّ ومنظومات الریّ الحدیثة واصفاً إیّاها بانجازات كبیرة.

وقال: إننا حققنا إكتفاء ذاتی فی إنتاج القمح منذ 3 سنوات واقتربنا من الإكتفاء الذاتی فی انتاج السكر، فضلاً عن ان ایران تشق طریقها نحو تحقیق إكتفاء ذاتی فی حبات الزیوت.

وفیما اشار الی صعوبات الحیاة الیومیة للناس عازیاً هذه المشاكل الی الظروف غیر الطبیعیة الراهنة الناجمة عن الحظر المفروض لفت الی إنجازات كبری حققتها ایران فی مختلف المجالات.