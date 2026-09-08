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٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٣:٠٨ م

عزيزي يسخر من ترامب: ادعى الانتصار على إيران 66 مرة!

عزيزي يسخر من ترامب: ادعى الانتصار على إيران 66 مرة!

سخر رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني من تكرار ترامب ادعاء «الانتصار» على إيران، مشيراً إلى تكراره 66 مرة على الأقل.

أفادت وكالة مهر للأنباء سخر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني من تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حديثه عن «الانتصار» في الحرب على إيران، مستعيناً بأداة للذكاء الاصطناعي لرصد عدد مرات تكرار هذا الادعاء.

أعاد عزيزي نشر تغريدة لترامب تحدث فيها عن «الانتصار» في الحرب على إيران، ثم وجه سؤالاً إلى إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي حول عدد المرات التي سبق للرئيس الأميركي أن أطلق فيها هذا الادعاء.

وأجابت الأداة بأن ترامب ادعى تحقيق الانتصار في الحرب على إيران 66 مرة على الأقل.

رمز الخبر 1973662
محمدرضا غفاری

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