العميد سلامي: ترامب يقود المجتمع الغربي نحو السقوط

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي صرح في كلمة له اليوم الاثنين خلال مهرجان "الامام علي (ع)"بان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وامثاله يتولون اليوم قيادة حضارة الغرب وهم يقودون مجتمع الغرب نحو الهاوية، مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية تعد الانموذج العملي والحقيقي للحضارة الاسلامية واضاف، ان مواجهتنا للاعداء على مدى 40 عاما هي حول هذه القضية ولو نجح هذا الانموذج فسيتخطى الحدود الجغرافية

وأردف سلامي قائلاً: لقد اتخذنا الخطوة الاولى للثورة الاسلامية (40 عاما للثورة الاسلامية) بعز وشموخ بكل مصاعبها وتحدياتها في اجواء المواجهة غير المتكافئة ووفرنا ارضيات بلورة الحضارة الاسلامية، منوهاً إلى فشل مخططات الاعداء كالحظر والضغوط الاقتصادية والحرب النفسية والتدخلات الامنية واضاف، ان هذه الامور اثبتت بان القوى الكبرى غير قادرة على دحر الثورة الاسلامية.

واشار العميد سلامي الى ان الغربيين ورغم نيلهم احدث العلوم فانهم يواجهون مشاكل في ادارتهم واضاف، ان العلوم التجريبية لا يمكنها ان تكون كافية لوحدها وحينما يكون التقدم المذهل في العلوم التجريبية بيد افراد فاقدين للاخلاق فتكون النتيجة هي صنع القنبلة النووية اي انه حينما يقع العلم بيد الجهلة من دون قيادة الهية فان النتيجة ستكون تدمير الكرة الارضية.

واعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري ن افرادا مثل ترامب قد تولوا قيادة الغرب وهم يقودون حضارة الغرب نحو الهاوية لانه حينما تغيب الفلسفة السياسية الصحيحة فان المجتمع يمضي نحو الزوال، منوهاً إلى إن إيران تتحدى اليوم حتى اميركا في بعض العلوم واضاف، ان هذه القدرة التي تبلورت اليوم في الدفاع عن ثروتنا هي قدرة نفوذ معتقداتنا وقيمنا وليست قدرة المال والترهيب، وان قيمنا اليوم هي التي تحدد نطاق تقدمنا العلمي ولا تسمح لنا ان نبادر لانتاج القوة في اي مجال كان./انتهى/.