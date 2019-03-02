ظريف: ترامب لن يتوصل الى اتفاق افضل من الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، وفي تعليقه على فشل المفاوضات بين ترامب ورئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ اون، كتب على صفحته في تويتر: ان على الرئيس ترامب ان يلتفت الآن بأن اقامة مراسم صاخبة والتقاط الصور وتغيير المواقف بشكل مفاجي، لا تتفق مع الدبلوماسية الجادة.

فلقد خضنا 10 سنوات من التحدي لاجل جميع مفردات الاتفاق النووي بصفحاته الـ150، مفردة مفردة، اضافة الى استغراق سنتين من المفاوضات، والتي تعادل بمعنى الكلمة آلاف الساعات. فأنتم لن تحصلوا مطلقا على اتفاق أفضل منه.

وكان ترامب وكيم جونغ اون، قد اجتمعا مساء الخميس في فيتنام، وهو اللقاء الثاني من نوعه، دون ان يتوصلا الى أي نتيجة، وقد حاولت المتحدثة باسم البيت الابيض، سارا ساندرز، ان تبرر فشل المفاوضات بين اميركا وكوريا الشمالية، بحذر أميركا من تكرار تجربة الاتفاق النووي مع ايران./انتهى/