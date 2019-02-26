قاسمي: ندعو الهند وباكستان لضبط النفس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لمتحددث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي"، اوضح ردا على الاخبار المنتشرة حول ظهور اضطرابات بين العلاقات الهندية والباكسانية قائلا: ندعو الهند وباكستان لضبط النفس والسعي من اجل التقليل من الاضطرابات والتوترات والنزاعات الثنائية وايجاد حلول سلمية عن طريق الحوار لحل الخلافات والمشاكل العالقة بين الطرفين.

وأضاف قاسمي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها واحدة من ضحايا الإرهاب في العالم تعتقد أن السبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب والتطرف هو التعاون بشكل كامل ودون تمييز بين جميع دول العالم./انتهى/