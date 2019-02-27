روحاني: نأمل أن نرى مزيداً من التفاهم والاتفاقيات في ظل الحكومة الأرمينية الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، رحب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان" اليوم الأربعاء، بالاخير والوفد المرافق له قائلاً: حققنا اتفاقات وتفاهمات جيدة حول مختلف القضايا في اجتماع اليوم.

وقال إنه منذ بداية استقلال أرمينيا، كانت هناك علاقات وثيقة وجيدة للغاية بين البلدين، مضيفا: نأمل في أن نري مزيدا من التفاهم والاتفاقيات في الحكومة الجديدة الأرمينية.

وتابع رئيس الجمهورية، إنه في الجلسة الخاصة وايضا في الاجتماع العام بحث الوفدان اليوم، القضايا المهمة المتعلقة بايران وأرمينيا والمنطقة والقضايا الدولية.

واشار روحاني إلى إنه وكما أعلن في المحادثات مع رئيس وزراء أرمينيا، بانه سعيد بمواقف الحكومة الارمينية فيما يتعلق بالحظر غير القانوني وغير المنطقي؛ فان إرادة إيران وأرمينيا ترتكز على المصالح الوطنية للبلدين، واستمرار هذه الحركة لكي لا يتمكن بلد ثالث من التدخل في العلاقات الودية بينهما.

وأشار إلي العلاقات الطيبة بين إيران وأرمينيا في مجال القضايا السياسية والثقافية والسياحية بالإضافة إلى العلوم والأوساط الأكاديمية، مضيفا إننا نريد تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات. مصرحا بانه لاتزال هناك العديد من القدرات في مجال الاقتصاد والتي نحتاج أن نراعيها وننفذها.

وقال روحاني أن أهم علاقاتنا الاقتصادية في قطاعات الغاز والكهرباء والطاقة، مضيفا ناقشنا في محادثات اليوم حول استكمال سد "خدا آفرين" ومحطة مغري للطاقة .معلنا رغبة إيران في المشاركة الفاعلة في طريق الشمال - جنوب في ارمينيا وتسهيل العلاقات بين البلدين في قطاع النقل.

وصرح بانه بحث مع رئيس الوزراء الأرميني ايضا في المجال الزراعي ومشاركة إيران في أرمينيا بتشكيل شركة الزراعة والصناعة وايضا تنمية الثروة الحيوانية .

وقال روحاني، إنه نظراً للاجراءات الجيدة التي تم إجراؤها في مجال اتصال الألياف الضوئية وتبادل البيانات، فإن البلدين يحرصان علي المزيد من التعاون في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإيران مستعدة لتصدير هذه التقنيات.

واشار رئيس الجمهورية الي ربط شبكة الكهرباء بين إيران وأرمينيا وجورجيا، ثم مع روسيا علي أساس رباعي، متابعا كما أعلنا للجانب الأرميني بأننا مستعدون لتصدير المزيد من الغاز إلى هذا البلد. ومستعدون أيضا للتفاوض على تصدير الغاز عبر أرمينيا إلى جورجيا.

وأعلن رئيس الجمهورية بان ربط البلدين بالخليج الفارسي والبحر الأسود عبر أرمينيا وجورجيا من المواضيع التي بحثها الطرفان اليوم، وأكد أن الحكومتين لديهما الإرادة والدافع لتطوير العلاقات الشاملة بين البلدين، وتم تكليف اللجنة المشتركة بين إيران وأرمينيا لاتخاذ الخطوات اللازمة بحلول صيف العام المقبل، وستتم الموافقة على جميع القضايا التي تم فحصها اليوم بشكل مشترك./انتهى/