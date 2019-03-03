إيران وسويسرا تبرمان اتفاقية تعاون في مجال الزراعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزارة الزراعة الإيرانية أبرمت اتفاقية تعاون في مجال الزراعة ولأبحاث مع سويسرا بهدف تبادل الخبرات والتجارب العلمية لتطوير الأنتاج الزراعي ونقل الأساليب المتطورة المتعلقة بالتغييرات المناخية.

وأوضح مساعد وزير الزراعة ورئيس منظمة الأبحاث التعليمية الزراعية كاظك خاوازي إن أهم مجال للتعاون بين البلدين يكمن في انتاج بذور الخضروات والفواكه الصيفية وما يتعلق بهما من تقنيات.

وأردف خاوازي إن تبادل التقنيات الحديثة المختصة في حفظ المخزون الجيني للنباتات، والأساليب الحديثة لتربية المواشي هي محور اتفاقية التعاون بين البلدين.

من جهته أكد رئيس غرفة اتحاد المزارعين في سويسرا برنارد لهمان على وجود قواسم تعاون مشتركة بين إيران وبلده، ولاسيما في مجال التربة والتحديات المناخية.

واعتبر لهمان إن إبرام هذه الاتفاقية بين البلدين ستساهم في نقل التجارب الزراعية والأبحاث المتطورة بين البلدين، معتبراً إن هذا التعاون مهم ومصيري للنهوض بالزراعة. /انتهى/.