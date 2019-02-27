  1. الثقافة
٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٢٠:٠٨

مسؤول في ممثلية الولي الفقيه:

ارتفاع عدد مساجد أهل السنة بمحافظة خراسان الجنوبية من 90 الى 220 مسجدا خلال أربعة عقود

ارتفاع عدد مساجد أهل السنة بمحافظة خراسان الجنوبية من 90 الى 220 مسجدا خلال أربعة عقود

أكد مسؤول مكتب ممثلية الولي الفقيه في شؤون أهل السنة بمحافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران)، يوم الاربعاء، أن عدد مساجد أهل السنة في محافظة خراسان الجنوبية ازداد من 90 مسجدا قبل الثورة الى 220 مسجدا بعد 4 عقود من عمر الثورة الاسلامية المباركة.

وخلال اجتماع علماء الدين وائمة الجمعة والجماعات لأهل السنة في محافظة خراسان الجنوبية، قال حجة الاسلام محسن مشرفي: ان من الاهداف الهامة لهذا الاجتماع هو تفعيل المساجد من الناحية الثقافية.
وأشار حجة الاسلام مشرفي الى أن هناك 220 مسجدا ناشطا لأهل السنة من مجموع 247 مسجدا على صعيد المحافظة، وقال: تم انشاء 90 مسجدا منها قبل الثورة، وقد تم ترميم 40 مسجدا منها بعد الثورة.
وأعلن ان هناك 5 مدارس دينية رسمية لأهل السنة في المحافظة، 3 منها للرجال واثنان للنساء، يدرّس فيها 142 استاذا. /انتهى/

رمز الخبر 1892688

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 6 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي