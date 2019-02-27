ارتفاع عدد مساجد أهل السنة بمحافظة خراسان الجنوبية من 90 الى 220 مسجدا خلال أربعة عقود

وخلال اجتماع علماء الدين وائمة الجمعة والجماعات لأهل السنة في محافظة خراسان الجنوبية، قال حجة الاسلام محسن مشرفي: ان من الاهداف الهامة لهذا الاجتماع هو تفعيل المساجد من الناحية الثقافية.

وأشار حجة الاسلام مشرفي الى أن هناك 220 مسجدا ناشطا لأهل السنة من مجموع 247 مسجدا على صعيد المحافظة، وقال: تم انشاء 90 مسجدا منها قبل الثورة، وقد تم ترميم 40 مسجدا منها بعد الثورة.

وأعلن ان هناك 5 مدارس دينية رسمية لأهل السنة في المحافظة، 3 منها للرجال واثنان للنساء، يدرّس فيها 142 استاذا. /انتهى/