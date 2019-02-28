فلاحت بیشه: الفوضى الخلاقة الامريكية في المنطقة وسوريا انتهت بالهزيمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الايراني حشمت الله فلاحت بيشه التقى عضو مجلس الدوما الروسي قسطنطين زاتولين متناولاً العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد فلاحت بيشه خلال اللقاء إن الفوضى الخلاقة الامريكية في المنطقة وسوريا انتهت بالهزيمة، فيما بذلت إيران وروسيا جهودهما لخفض هذه الأزمات، مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون الروسي الإيراني في الساحات الدولية والاقليمية.

كما أشار فلاحت بيشه إلى إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران جاءت لإعلان النصر على الإرهاب وتأكيد التعاون الثنائي المستمر.

من جهته أكد قسطنطين زاتولين على ضرورة تنمية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما الصناعية والتجارية إلى جانب العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين. /انتهى/.