فلاحت بيشه: ايران تتعاون مع روسيا لمواجهة الهجمات الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشه صرح صباح اليوم الخميس على هامش فعالية لتكريم الشهداء في جامعة كردستان إن نتائج التحقيقات المرتبطة في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منطقة زاهدان في سيستان وبلوشتسان ستعلن خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف فلاحت بيشه إن الشهادة هي جزء لا يتجزء من أهداف المناضلين في جبهات الثورة الإسلامية لكن استشهاد أبناء إيران في الحملات الإرهابية أمر غير مقبول.

وأردف رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي إن الحكومة ستتخذ عدد من الإجراءات الوقائية لتجنب تكرار من هذه الحوادث الإرهابية، فيما تعمل على التعاون مع الحكومة الباكستانية لإيجاد حل لمواجهة الإرهاب.

وأضاف فلاحت بيشه إن إن إيران تسعى إلى التعاون مع روسيا والهند والقوقاز لتثبيت الأمن في آسيا المركزية ومواجهة الإرهاب. /انتهى/.