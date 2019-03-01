الاحتلال الصهيوني يمنع أمين عام إتحاد الووشو الفلسطيني من السفر إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن العلاقات العامة لإتحاد الووشو كان فريق الووشو الفلسطيني المتكون من 8 لاعبين ينوي مغادرة الاراضي المحتلة والسفر الي ايران مساء أمس الخميس للمشاركة في بطولة الصداقة والسلام التي ستستضيفها مدينة زاهدان الايرانية (جنوب شرق) لكنّ قوات الكيان الصهيوني اعتقلت رئيس الوفد وأمين عام الإتحاد 6 ساعات ومنعته من السفر الىايران ثم أعادته الىالأراضي المحتلة. وإثر ذلك انطلق فريق الووشو الفلسطيني الى ايران دون رئيس وفد.

وكان من المقرر أن يقرأ إدغيش بيان الشعب الفلسطيني المظلوم المشيد بالسلام العالمي والرياضة خلال مشاركته التي منعه الكيان الصهيوني منها.

وستقام هذه البطولة يومي السبت والأحد 2 و3 اذار/ مارس في مدينة زاهدان، الأمر الذي أثار الحساسية لدي قوات الأمن التابعة للكيان الصهيوني.

وندد إتحاد الووشو الايراني بهذا الإجراء المضاد لحقوق الإنسان والميثاق الاولمبي فضلاً عن بدئه إجراءات لمتابعة الموضوع عبر جهات دولية رياضية.

وقد نشر إتحاد الووشو الفلسطيني رسالة على المواقع الافتراضية أدان فيها هذا الإجراء معلناً احتجاجه أمام الجهات والمؤسسات الرياضية الدولية مطالباً بمتابعة هذه الجهات قضية منع الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني من حقه في المشاركة في النشاطات الدولية.

كما طالب الإتحاد اللجنة الاولمبية الدولية بمنع مشاركة الكيان الصهيوني في الفعاليات العالمية عِقاباً له على منعه حرية الرياضيين الفلسطينيين./انتهى/