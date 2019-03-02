قاسمي: على الإمارات امعان النظر باوضاع اليمن الناتجة عن عدائها بمشاركة دول أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي"، رد على تصريحات وزير الخارجية الإمارتي " عبدالله بن زايد"، في افتتاحية اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمةالتعاون الإسلامي، قائلا: آسف على مثل هذه التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية الإماراتي منوها إلى ان فلسفة تشكيل وتطوير منظمة التعاون الإسلامي خلق الوحدة والتقارب بين الدول الأعضاء بينما إساءة استخدام اجتماعات هذه المنظمة وتكبير قضايا خلافية وكاذبة ضد الأعضاء الآخرين هو إجراء خاطئ يتعارض مع أهداف وفلسفة المنظمة ومن شأنه خلق اضرار بين الاعضاء.

وأضاف قاسمي أن المزاعم التي أدلى بها زير الخارجية الإماراتي ضد إيران ادعاءات كاذبة،ولسوء الحظ اعتادت بعض الدول على تكرار مثل هذه المزاعم لتغطية الأضرار التي تسببت بها سياساتها في العالم الإسلامي.

وأكد على إن سيادة إيران على الجزر مسألة لا لا يوجد شك فيها وقول مثل هذه الادعاءات لن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني او التأثير عليه في أن هذه الجزر تابعة لإيران

دعا قاسمي الإمارات العربية المتحدة بدلاً عن التصريحات والادعاءات الواهية أن تنظر إلى أوضاع اليمن الكارثية وغير الإنسانية التي وصلت اليها بسبب عداء الإمارات وبلدان اخرى عليه وتفهم المعنى الحقيقي لتدخل بلده في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى والخسائر التي لحقت باليمن على الصعد الانسانية والمادية.

ختم قاسمي قائلاً: إنّ مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القانونية والدولية يشارك في الإجتماع مترأساً وفدا سياسيا وسيقوم شخصياً بردة الفعل اللازمة علي الإجراءات والخطوات السلبية والسلوك غير البناء الصادر عن بعض الدول../انتهى/