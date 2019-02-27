الخارجية الايرانية تدعو الهند وباكستان لحل خلافاتهم سلمياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث بإسم الخارجية الايرانية ورئيس مركز الدبلوماسية العامة والاعلام في وزارة الخارجية، بهرام قاسمي أبدى عن قلقه حيال التصعيدات الحالية على الحدود الهندية - الباكستانية والاحتشاد العسكري للجيشين الهندي والباكستاني.

واعتبر قاسمي أن الهند والباكستان هما لاعبان اساسيان في المنطقة، داعياً الجانبين بأخذ الاوضاع المعقدة السائدة على الاقليم بعين الاعتبار، بما أن المنطقة مستعدة للتوتر والاضطرابات الامنية، مشدداً على ضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس والتشبث بجميع الأدوات والوسائل الدبلوماسية من أجل حل الخلافات بالطرق السلمية./انتهى/.