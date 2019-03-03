قطر: الإمارات لاتستحق أكثر من ذلك

وأفادت وکالة کهر للأنباء، نقلا عن سبوتنیک أن مدیر المکتب الإعلامی بوزارة الخارجیة القطریة أحمد بن سعید الرمیحی"، اوضح أن تمثیل بلاده فی المحافل الدولیة یلیق بالدولة المستضیفة، وذلک ردا علی قرقاش، حول وفد الدوحة المشارك فی قمة شرم الشیخ، وأعمال الدورة ال ۴۶ لمجلس وزراء خارجیة الدول الأعضاء فی منظمة التعاون الإسلامی التی عقدت فی أبوظبی.

وقال الرمیحی فی تغریدة عبر حسابه فی موقع "تویتر": "التمثیل القطری یلیق بالدولة المستضیفه فهی (الإمارات) لا تستحق أکثر من ذلک، ولکن الأهم هو تأکید کلمة ممثل دولة قطر وفی عقر دارکم علی عدم شرعیة الحصار والمخالف لکل القیم الإنسانیة"./انتهی /