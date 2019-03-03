بيان "الخطوة الثانية" يحدد الخطوط العريضة للسياسات العامة في الجمهورية الاسلامية

وبخصوص دور مجمع تشخیص مصلحة النظام فی تنفیذ بنود بیان "الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة" قال محسن رضایی لوکالة مهر للأنباء: ان هذا البیان الصادر من قائد الثورة الاسلامیة یعتبر حجر الأساس فی جمیع القرارات والسیاسات العامة للبلاد.

وأضاف رضایی: سنبذل قصاری جهدنا ان نجعل بیان "الخطوة الثانیة" أساساً للسیاسات العامة للجمهوریة الاسلامیة.

ورداً علی سوال عن ضرورة صیاغة عنوان جدید للتخطیط السیاسی فی مجمع تشخیص مصلحة النظام علی اساس هذا البیان، قال أمین المجمع: سننظر الی هذا البیان باعتباره مصدرا یحدد الخطوط العریضة للسیاسات العامة الی جانب الدستور والوثائق القانونیة الأخری./‌انتهی / ‏