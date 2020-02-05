لاريجاني: أمريكا تسعى لإيجاد شرخ بين الحكومة والشعب..

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي "علي لاريجاني" صررح خلال تواجده في المعرض الدولي للخطوة الثانية للثورة الإسلامية الذي أقيم في مبنى الإذاعة والتلفزيون مؤكداً على اهمية ودور الشباب في حفظ الثورة الإسلامية والنهوض بالخطوة الثانية للثورة الإسلامية قائلاً: " رسالة الخطوة الثانية للثورة الإسلامية موجهة للحكومة والشعب ولكن محورها الأصلي يتمركز على "الشباب".

وتابع "لاريجاني"، خلال حديثنا مع قائد الثورة الإسلامية حول الخطوة الثانية للثورة الإسلامية أكد حضرته ان الثقل الكبير ونقطة إرتكاز رسالة الخوة الثانية للثورة الإسلامية هم الشباب، فلذلك علينا تهيئة الظروف وإتاحة الفرص للشباب.

وأضاف لاريجاني، الشباب لديهم دافع قوي للمشاركة في فعاليات المجتمع المدني والحكومة، مؤكداً أن العنصر الفعال والخلاق في المجتمع المدني هم الشباب.