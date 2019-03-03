شمخاني: امریکا تمثال ورقي یمکن ان ینهار بسهولة

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن أمین المجلس الأعلی للأمن القومی علی شمخانی، أوضح فی کلمة له خلال ندوة التاریخ الشفهی للدفاع المقدس (الحرب العراقیة الایرانیة)، الاستقلال والحریة هما ابرز ثروة إیران وبتنا نسمع طنین هذین الشعارین فی سوریا والعراق والیمن.

واضاف: المقاومة والجیش السوری والحشد الشعبی فی العراق و انصار الله فی الیمن والمدافعون عن المراقد المقدسة اثبتوا ان الغرب لیس محور العالم منوها إلی أن المقاومة اثبتت ان امریکا تمثال ورقی یمکن ان ینهار بسهولة.

واوضح: فی حرب الإرادات الدم ینتصر علی السیف و هذا هو السبب فی فشل العدوان الوحشی السعودی الامریکی الاسرائیلی الاوروبی علی الشعب الیمنی متابعا محاولات اسرائیل توفیر الامن لنفسها ولحدودها وقد فشلت وهی الیوم تشعر بأن التهدید اصبح اکبر.

ونوه شمخانی إلی أن الشعب الإیرانی بالتأکید سیهزم ترمب وسیاسة العقوبات مضیفاً أن ترامب یسخر من السعودیة والامارات لیل نهار ویقول لهم انهم لولا دعم امریکا لا یمکنهم الصمود

وتابع ان ترمب فشل فی ایجاد تحالف عربی ضد ایران وفشل ایضا فی مؤتمر وارسو مشیرا إلی أن نحن الیوم مشتبکون فی حرب اقتصادیة بعیدا عن اصوات القصف وسقوط الشهداء ونعلن اننا نعیش حالة حرب الامر الذی لا یصدقه البعض.

وأشار الی نتوقع لحلفاء امریکا فی المنطقة فی حال مواصلتهم سیاساتهم فی الاتکاء علی " اعداء الاسلام " ان یواجهوا بتحرک شعبی من قبل مواطنیهم الذین یشعرون بالذل

وختم قائلا ان الغرب فشل فی ایقاف برنامج ایران النووی والحد من قدراتها و دورها الاقلیمی متابعا السیاسات الامریکیة إلی زوال فی ظل ثبات وصمود من یرید الاستقرار للمنطقة وتراجع من یدعم الارهاب فیها./انتهی /