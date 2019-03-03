لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية تناقش الازمة الفنزويلية

وصرح المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "علي نجفي خوشرودي" لمراسل وكالة مهر للأنباء، أن اجتماع اليوم لهذه اللجنة عقد بحضور النواب والمسؤولين في المؤسسات المعنية، من اجل مناقشة اخر التطورات المتعلقة بالازمة الفنزويلية.

وأضاف: تناول الاجتماع الاسباب والتداعيات لآخر التحولات في فنزويلا ومواقف الجمهورية الاسلامية وباقي الدول إزاء هذه التحولات.

وقال نجفي خوشرودي أن اعضاء لجنة الامن القومي عارضوا النزعة التفردية لسياسات واشنطن وتدخلاتها غير المشروعة في الشؤون الداخلية لفنزويلا، كما اعتبروا أن اقتراح الرئيس الفينزويلي للحل الازمة عبر الحوار السياسي، هو الحل الامثل لتسوية المشاكل القائمة في هذا البلاد.

وفي سياق اخر أشار نجفي خوشرودي الى مشاركة وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان" باجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، قائلا: بعد الاستماع الى آراء ووجهات نظر وزير الطاقة وافق اعضاء اللجنة على مشروع قانون اتفاقية انشاء منطقة تجارية حرة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والاعضاء فيه./انتهى/