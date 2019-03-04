المنتخب الايراني يحصد 6 ميداليات في مسابقات الدوري العالمي للكاراتيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "مهدي خدابخشي" في وزن ( تحت 84 كلغم) توج بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النزال النهائي على التركي "اوغور آكتاش" بنتيجة 5-2 والحائز على ذهبية الدوري العالمي في الامارات 2019.

وتقلدت الميدالية الذهبية الثانية "طراوت خاكسار" في وزن (تحت 55 كلغم) بعد فوزها في النزال النهائي على منافستها من شيلي "فالنتينا تورومنس" 1-صفر.

وتقلد الميدالية الفضية "صالح ابا ذري" في وزن (فوق 84 كلغم) بعد خسارته النزال النهائي امام منافسه الاذربيجاني "آسيمان قربانلي" برأي هيئة الحكام باستخدام قانون سنشو بعد تعادلهما 4-4.

ونالت "سارا بهمنيار" الميدالية الفضية الثانية في وزن (تحت 50 كلغم) بعد خسارتها النزال النهائي امام اليابانية "آياكا تادانو" 2-صفر.

وحصل على الميدالية البرنزوية كل من "بهمن عسكري" في وزن (تحت 75 كلغم)، و" ذبيح الله بورشيب" في وزن (تحت 84 كلغم).

وشارك في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه في النمسا، 2057 لاعبة ولاعبة من 99 بلدا./انتهى/.