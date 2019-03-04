امانو: ايران تواصل تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي

وأيد امانو في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة الدولية صباح اليوم الاثنين، ان ايران التزمت بتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقال حول ملف البرنامج النووي الايراني: ان ايران تواصل تنفيذ التزاماتها النووية في اطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، ومن الضروري ان تواصل ايران تنفيذ تعهداتها بشكل كامل.

وتابع قائلا: تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من عدم انحراف المواد النووية التي اعلنت عنها ايران بموجب اتفاقية الضمانات، ويستمر تقييم عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها.

واردف امانو قائلا: تحلل الوكالة الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالضمانات في الأنشطة الايرانية، والتي تستغرق وقتا طويلا و(الوكالة) ستتخذ الإجراء المناسب، وتقوم الوكالة بالتقييم والعمل بشكل محايد ومستقل وموضوعي على أساس إطار الضمانات الحالي ووفقا للاداء الشائع للضمانات.

يذكر ان امانو كان قد أيد في 14 تقريرا فصليا متواليا، التزام ايران بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1، وفي الاشهر الماضية حاول الكيان الصهيوني تزوير وثائق وممارسة الضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدفعها لاتخاذ مواقف جديدة ضد ايران، لكن أمانو أكد حاليا في تقاريره على استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.