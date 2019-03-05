عراقجي يتوجه الى فيينا للمشاركة في اجتماع لجنة الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اخر اجتماع للجنة الاتفاق النووي سيعقد يوم الاربعاء بحضور المسؤولين السياسيين من ايران وكل من دول اربعة زائد واحد في العاصمة النمساوية فيينا.

وفي هذا السياق بدأت المحادثات الثنائية والمتعددة الجوانب منذ يوم الاثنين بين ايران وباقي الاطراف المعنية، بخصوص خروج غير القانوني للولايات المتحدة من هذا الاتفاق، ما أدى الى اعادة فرض العقوبات المفروضة من قبلها على ايران، كما بدأ النقاش حول سبل تنفيذ وتفعيل العهود التي قطعتها الاطراف الاخرى مع ايران.

ومن المقرر أن يعقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة العمل التنفيذية لرفع العقوبات (التي قد تشكلت بناءا على الملحق الرابع من الاتفاق النووي) في فيينا.

وتوجه مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية "عباس عراقجي" اليوم الثلاثاء الى فيينا، لاجراء لقاءات ثنائية مع نظائره منهم مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "هيلغا اشميت".

وسوف يترأس عراقجي الوفد الايراني في اجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي يوم الاربعاء./انتهى/