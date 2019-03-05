مساعد الامين العام لحركة النجباء يلتقي مع آية الله عيسى قاسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مساعد الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء "يوسف الظاهري" والوفد المرافق له حضروا في مقر اقامة آية اله الشيخ عيسى قاسم في البحرين، مبلغين إياه سلام الشيخ اكرم الكعبي.

کما قدم الشيخ الناصري تقريرا مقتضبا عن نشاطات الحركة على صعيد العراق والمنطقة، وأكد مرة اخرى على دعم المقاومة الاسلامية حركة النجباء للمطالبات التحررية المحقة للشعب البحريني .

من جانبه اعرب اية الله عيسى قاسم عن تقديره للشعب العراقي وفصائل المقاومة وخاصة حركة النجباء .

الجدير بالذكر أن زعيم الشيعة في البحرين بعدما تحمل اكثر من سنتين من الحصار في منطقة الدراز حيث سلبت الجنسية عنه من قبل كيان ال خليفة، غادر البحرين الى لندن لاجراء عملية جراحية وبعدها انتقل الى العراق وايران بهدف زيارة المراقد المقدسة في البلدين . /انتهى/